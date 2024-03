Técnicos da Defesa Civil tentam socorrer moradores ilhados após o desabamento da ponte - Defesa Civil-SP/Divulgação

Publicado 08/03/2024 11:10

São Paulo - Com as fortes chuvas que atingiram Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, entre a quinta-feira, 7, e a sexta-feira, 8, a ponte que liga a SP-55 à comunidade Folhas Secas foi destruída e moradores da região ficaram ilhados. Segundo a Defesa Civil do Estado, nos próximos dias o Exército fará a montagem de uma ponte provisória no local. "O governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, fará a reconstrução definitiva da ponte estrutural", informa o órgão.

Ainda pela manhã, representantes da Defesa Civil do Estado e do município se reúnem para discutir ações de auxílio aos afetados. Nas últimas 24 horas chovem 83 milímetros na cidade, volume previsto para todo o mês de março.

"Até o momento, as águas começaram a baixar e dos cinco pontos de alagamento, dois já estão acessíveis em sua totalidade e outros dois acessíveis parcialmente. O ponto com a comunidade Folha Seca ainda se encontra inacessível, porém, com tratativas para acesso e remoção das famílias", disse a Defesa Civil na manhã desta sexta.

Ainda segundo o órgão, na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) o trecho está liberado parcialmente do km 66 ao km 79. "Não há barreira, porém só transita morador local. O tráfego segue em comboio."

Nesta sexta-feira, o dia começou com pancadas de chuva, acompanhadas por raios e rajadas de vento no extremo oeste paulista, chuva fraca e isolada no litoral e nebulosidade variável em grande parte do Estado.

Ao longo do dia, com o registro de calor e de umidade, há condições para pancadas generalizadas de chuva entre a tarde e à noite em todo o território paulista.

"As pancadas podem vir acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento. No sul e na faixa leste do Estado, há condições para acumulados expressivos de chuva", alerta a defesa civil.

Até o momento da publicação desta matéria, não tinham sido registradas ocorrências de gravidade no período, segundo o órgão estadual.