PM prendeu o suspeito - Divulgação / PMMG

Publicado 08/03/2024 19:13

Duas trabalhadoras da limpeza urbana em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, relataram à polícia terem sido vítimas de importunação sexual por parte de um homem de 30 anos. A equipe da Polícia Militar (PMMG) agiu prontamente e o prendeu em flagrante.

Segundo o relato das garis, enquanto realizavam a limpeza das vias públicas no Centro da cidade, na noite de quarta-feira (6/3), perceberam que estavam sendo seguidas pelo indivíduo. Em determinado momento, o suspeito teria se aproximado delas, acionado a lanterna do celular para iluminar seu órgão genital e começado a se masturbar.

Após a denúncia, a PM de Patrocínio localizou o homem escondido em uma construção próxima ao local do incidente, na Rua Cesário Alvim. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) da cidade.

De acordo com o registro policial, o suspeito afirmou aos militares que, de fato, avistou as duas trabalhadoras, mas negou ter cometido o ato de importunação sexual, alegando que estava apenas urinando em via pública.