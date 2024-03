Os cursos de Medicina das três unidades terão ingresso unificado na mesma carreira - Cecília Bastos / Jornal da USP / Divulgação

Publicado 08/03/2024 21:02

A partir de 2025, o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) terá mudanças para a área de Medicina De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira, 8, pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo (USP), os cursos das três unidades terão ingresso unificado na mesma carreira.

Desta forma, os candidatos poderão escolher as unidades por ordem de preferência, concorrendo ao curso na Faculdade de Medicina, da capital paulista, na Faculdade de Odontologia de Bauru, que também oferece a graduação, e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Ainda de acordo com o comunicado, as provas de conhecimentos específicos da segunda fase da carreira vão englobar: Biologia, Física, Geografia e Química. Até então, cada faculdade determinava quais seriam as disciplinas presentes nesta etapa do vestibular.

Em 2024, ao todo, 8.147 vagas foram disponibilizadas para ingresso na USP para os mais de 180 cursos oferecidos.

Medicina é o curso mais concorrido. Com relação ao total de vagas para a carreira são: 175 vagas para o campus de cidade de São Paulo, 100 para a faculdade de Ribeirão Preto e 60 vagas para Bauru.