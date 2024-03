Thiago Ferrari é natural de Minas Gerais, mas morava em Fortaleza - Reprodução

Thiago Ferrari é natural de Minas Gerais, mas morava em FortalezaReprodução

Publicado 09/03/2024 10:59 | Atualizado 09/03/2024 11:12

Ceará - O influenciador Thiago Ferrari, suspeito de uma série de estupros e outros crimes, teria feito pelo menos 11 vítimas em apenas uma semana, segundo a Polícia Civil do Ceará. Ele foi preso no dia 24 de fevereiro, no Centro de Fortaleza.

De acordo com a corporação, os crimes sexuais ocorreram entre os dias 18 e 24 do mês passado, nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca, na capital, e no Cumbuco, em Caucaia, no interior. As vítimas têm idades de 15 a 40 anos. Além de estupro e tentativa de estupro, Thiago Ferrari, de 35 anos, também teriam roubado as vítimas.

A prisão do influenciador, que tem mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, foi feita na casa onde ele morava. Na ocasião, os agentes apreenderam veículos, roupas usadas durante os crimes, celulares e uma pistola falsa. Thiago Ferrari é natural de Minas Gerais, mas morava em Fortaleza.

Desde a sua captura, pelo menos 17 mulheres já procuraram a Polícia Civil alegando serem vítimas de Ferrari. No entanto, os crimes pelos quais ele é suspeito começaram a ser registrados há mais de uma década.

O primeiro crime de Thiago no Ceará teria acontecido em 2010, quando ele estuprou uma menina de 12 anos, em Fortaleza. Depois, foi preso em 2020, flagrado filmando mulheres no banheiro feminino de um centro comercial, também na capital cearense.

Em 2022, foi preso por importunação sexual após cometer atos obscenos contra uma mulher, além de filmá-la dentro do banheiro de um shopping. No mesmo ano, foi preso por invadir e tentar estuprar uma criança de oito anos e a avó dela, de 60 anos, no município de Parambu, no interior do Ceará.

Em 2023, foi flagrado praticando importunação sexual, mais uma vez, contra uma mulher em um shopping de Fortaleza. Já em fevereiro de 2024, Thiago teria cometido uma série de crimes em apenas uma semana.

No dia 18, foi suspeito de estuprar e roubar três mulheres. No dia 21, mais três vítimas e no dia 23, outrascinco, entre estupro, tentativa de estupro e roubo.

Falta de padrão entre vítimas

Rachel Moreira, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, disse que as vítimas não se encaixavam em apenas um perfil. Entre as vítimas estão desde as mais jovens a mulheres mais idosas.

"O modus operandi dela era chegar, ameaçar as vítimas. As vítimas, na maioria das vezes, moravam em vilas ou condomínios. Ele adentrava, sempre fazendo uma pergunta, inventando uma história, pedindo informação; e entrava mediante ameaça de uma suposta arma de fogo. Ele ameaçava as vítimas e cometia os crimes", explicou Moreira.



Thiago ameaçava as vítimas ainda alegando fazer parte de uma facção criminosa, e que estaria acompanhado de um cúmplice do lado de fora das casas das vítimas. No entanto, a delegada acredita que o homem apenas usava essas artimanhas para amedrontar as mulheres.

"Ele foi preso em flagrante por um crime de importunação sexual em um shopping de Fortaleza. Ele tinha essa característica de ir para locais públicos, como shopping, restaurantes, e praticava crimes de importunação", complementou a delegada.

"Após a prática do estupro, ele exigia das vítimas poses sensuais para que ele tirasse fotos. Posteriormente, ele extorquia as próprias vítimas do estupro para que mandassem dinheiro", disse Valdir Passos, delegado titular do 5º Distrito Policial de Fortaleza.



O delegado disse ainda que o influencer tentava despistar as investigações, pois ele trocava de veículos entre os crimes; ele usava carro, bicicleta e moto. Já com relação aos crimes, foram observados dois comportamentos.