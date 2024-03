Jessica Maria Pio, o marido, a filha e a sogra morreram em um acidente - Reprodução: redes Sociais

Publicado 11/03/2024 10:06 | Atualizado 11/03/2024 10:08

Goiás - Uma família, de quatro pessoas, morreu em um acidente entre um carro e uma caminhonete na GO-139, na região sul de Goiás. As vítimas são a designer de unhas Jéssica Maria Pio, de 33 anos, o marido dela, Vinícius Soares dos Santos, 33, a filha de apenas 9 anos, e a sogra Lucilene Soares de Oliveira, 52.

A tragédia aconteceu na última sexta-feira, 8, no km 105 entre Caldas Novas e Piracanjuba. O Corpo de Bombeiros informou que a rodovia é de pista simples, os veículos estavam em sentido contrário e bateram de frente. No carro, estava a família. Já na caminhonete, haviam dois ocupantes que ficaram feridos.

Jéssica, o marido e a filha morreram no local. A mãe da designer também estava no carro e foi encaminhada ao hospital. Segundo a Prefeitura de Caldas Novas, o seu estado de saúde é estável. Já a sogra da designer, Lucilene, também foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A família morava em Carmo do Rio Verde, no interior de Goiás. Na cidade, Jéssica tinha um estúdio onde trabalhava como designer de unhas e dava cursos ensinando técnicas de alongamento de unhas.

Nas redes sociais, a profissional era ativa e compartilhava seu trabalho com mais de 110 mil seguidores. Ela atuava como empresária no ramo do design de unhas há pouco mais de três anos e era especialista em unhas feitas em gel na fibra de vidro.

Em suas publicações, Jéssica se descrevia como uma pessoa que tinha "muito amor pela profissão" e que sempre buscava "fazer o seu melhor com excelência".

A designer também usava as redes sociais para falar sobre a importância da sua família na sua vida. "Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa", escreveu na última foto publicada com o marido e a filha.



O casal administrava um perfil privado da filha de 9 anos. Lá, compartilhavam registros e momentos da menina com familiares e amigos. Na web, Vinícius também compartilhava diversos registros com a filha e a esposa, destacando a importância da família na vida dele.

Após saberem da morte da família, seguidores, amigos, ex-alunas e clientes lamentaram e elogiaram a dedicação e o trabalho de Jéssica nas redes sociais.

"Uma família linda, uma profissional de muita excelência. O mundo 'nails' (unhas, em inglês) perdeu uma grande estrela", escreveu uma internauta.

"Eu sempre admirei tanto sua trajetória, sua humildade. Tinha tanta vida, tantos sonhos ainda para realizar", comentou outra. "Inacreditável, uma família tão maravilhosa e amada", publicou outra seguidora.