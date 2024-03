Caminhão carregado de combustível pega fogo e o motorista morre - Reprodução: TV Globo

Publicado 14/03/2024 09:04 | Atualizado 14/03/2024 09:23

Belo Horizonte - Um caminhão carregado com combustível tombou e pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 14, em Belo Horizonte. Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, incluindo uma criança de apenas 6 anos.

Casas próximas ao local do acidente foram incendiadas por causa das chamas que se alastraram no momento do tombamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher pulou da janela de um imóvel de uma altura de cinco metros, mas acabou caindo no combustível em chamas que estava no chão. Ela foi levada para uma unidade hospitalar, com cerca de 40% do corpo queimado.

O motorista do veículo, Gildesio de Oliveira, de 54 anos, morreu no local após o caminhão ser consumido pelo fogo. Entre os sete moradores feridos estão três homens com idades entre 20 e 64 anos, duas mulheres de 39 e 55 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o caminhão pegando fogo e uma longa extensão de casas e calçadas em chamas. Cerca de sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no local. Equipes da Polícia Militar (PM) também ajudaram no isolamento da área.

Dois bairros, Goiânia e Maria Goretti, estão sem energia elétrica por causa do acidente. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) atua no local.

Desespero

Moradores da rua onde aconteceu o acidente precisaram sair às pressas de casa. Uma mulher disse que estava na janela quando viu o caminhão derrapando.



"Eu ouvi um estrondo e tudo estava pegando fogo, as chamas se alastraram em segundos. Tive tempo, apenas, de pegar meu filho e correr", contou Jane Gomes à TV Globo.

Muitos moradores ajudaram no resgate de vizinhos. "Eu só pensei em resgatar as crianças. Minha filha conseguiu passar pelo basculante da janela, mas meu neto não conseguiu. Os vizinhos quebraram a parede para resgatar ele", afirmou Euber William.

"Na minha casa as janelas todas são de grades, apenas uma é basculante. Eu quebrei, no soco, consegui sair, passei meu filho mais velho. O pequeno, que é autista, ficou dentro de casa e eu busquei ajuda. O pessoal subiu com uma marreta, quebrou a parede, tirou meu filho, meu pai, minha mãe. Minha mãe tá pro (Hospital) João XXIII, ainda estou sem notícia dela. No mais, todo mundo com vida", relembrou Vitória.

Ela ainda relata que a casa ficou totalmente destruída pelas chamas. Ela ainda não conseguiu entrar no local, que está passando por avaliação da Defesa Civil Municipal. "Não consegui salvar nada. Perdi tudo", lamenta.

O morador Emerson Junior, de 24 anos, estava em casa com a esposa e os dois filhos quando ouviu o barulho da explosão. "Foi uma cena que a gente não pensou que um dia poderia acontecer. Tinha muita gente gritando, pegamos a enxada e a marreta, e tiramos as pessoas. Em uma das casas tinha uma criança autista. Antes mesmo do resgate chegar, a gente conseguiu tirar as pessoas", disse.