Empresário e lutador de MMA Paulo Henrique Rodrigues - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/03/2024 14:35 | Atualizado 14/03/2024 15:12

O empresário e lutador de MMA Paulo Henrique Rodrigues foi morto a tiros na tarde de terça-feira, 12, dentro da própria oficina, que fica na Vila Canaã, em Goiânia, região conhecida por estabelecimentos de revenda de peças automotivas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. Ao chegar ao local, a corporação constatou que ele já estava sem vida. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.



Nas redes sociais, os amigos lamentaram a perda da vítima. "Mano, não acredito, não caiu a ficha. Não sei o que pensar e falar mais, todo dia junto, treinando, e final de semana aquela cerveja de lei e agora?"

Uma amiga do lutador também expressou sua angústia. "Sem dúvida é uma perda incomparável, pois sua presença preenchia qualquer ambiente de alegria e sorrisos por onde passava."



A academia postou uma nota de pesar nas redes sociais. "Com enorme tristeza e profunda dor, que comunico o falecimento de nosso atleta Paulinho. Uma pessoa maravilhosa, de grande carisma, alegria e um amigo leal! Vá com Deus, meu grande guerreiro, e que Deus conforte nossos corações e principalmente dos familiares."



A Polícia Civil de Goiás está responsável sobre a investigação. Procurado, o órgão não foi localizado. A reportagem permanece à disposição para posicionamento.