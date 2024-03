Incêndio em apartamento no Centro de São Paulo aconteceu de madrugada - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/03/2024 08:59 | Atualizado 19/03/2024 14:08

São Paulo - Um homem, de 56 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (19), após incendiar seu apartamento durante uma briga com sua esposa. No total, cinco pessoas pessoas precisaram ser hospitalizadas. O caso aconteceu no Brás, região central de São Paulo.

Policiais militares foram acionados para a atender a ocorrência. No local informado, a vítima, uma mulher de 52 anos, informou que havia discutido com o seu companheiro, quando o indiciado a agrediu. Em seguida, o homem tentou esfaqueá-la, mas a filha do casal, de 12 anos, conseguiu socorrê-la e ambas fugiram do apartamento.

Em sequência, o homem deu início às chamas. O Corpo de Bombeiros informou às 1h45 que estava combatendo um incêndio na Rua Visconde de Parnaíba. Cerca de duas horas depois, a corporação informou que o fogo havia sido controlado com o auxílio de 13 viaturas.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, em estado grave. Ele permaneceu internado sob escolta policial. Os militares informaram ainda que mais quatro pessoas foram socorridas para hospitais da região após terem inalado fumaça.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça, incêndio e tentativa de suicídio na 1° DDM – Centro.