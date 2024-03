José Guaranho, policial que matou o petista Marcelo Arruda - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/03/2024 22:41

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demitiu o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de assassinar o guarda municipal e ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O crime aconteceu em 2022 em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.

De acordo com o minsitro, a dispensa de Guaranho é justificada pelo fato do policial ter usado recurso material da repartição em atividade particular, além de ter praticado ato de improbidade administrativa e incontinência pública.

Além disso, o ministro também alegou que a conduta violenta e ofensiva à vida é incompatível com a moralidade administrativa. Atualmente, Guaranho está preso e aguarda julgamento, que está marcado para 4 de abril.

Em 2002, Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário de Marcelo, cujo tema era o presidente Lula e seu partido em julho de 2022 e ambos começaram a discutir. Dez minutos depois, o policial voltou ao local com sua arma e disparou contra o tesoureiro, que revidou usando a sua arma. Apesar de ter sido socorrido, o guarda municipal acabou morrendo na madrugada seguinte.