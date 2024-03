Lula compartilha a prática de exercícios físicos regularmente em suas redes sociais - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 20/03/2024 17:16 | Atualizado 20/03/2024 17:19

Brasília - Em vídeo compartilhado nesta terça-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma corrida no Palácio da Alvorada, afirmou que pretende chegar aos 120 anos. Com short do Corinthians, time do qual é torcedor, incentivou a população a praticar exercícios físicos, como a caminhada.