Botijões de gás caem de caminhão após cinta de amarração se romprerReprodução

Publicado 22/03/2024 22:40 | Atualizado 22/03/2024 22:42

São Paulo - Um acidente com botijões de gás assustou moradores de Diadema, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (22). Imagens de câmeras de segurança flagraram quando os objetos rolaram pela rua após a cinta de amarração do veículo se romper e a carga cair na via.

Nas imagens também é possível ver um carro branco logo atrás do caminhão e, em seguida, o mesmo carro dá ré para tentar escapar dos botijões que caíram do caminhão.

A Prefeitura de Diadema informou que a via é de mão única e que caminhões são proibidos de circular por lá. O veículo foi autuado por transitar em local proibido e a carga foi recolhida. De acordo com a Guarda Civil Municipal de Diadema, nenhum botijão explodiu e ninguém ficou ferido com o incidente.