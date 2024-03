Os eclipses da Lua podem ser vistos com segurança a olho nu, sem necessidade de equipamento especial - NASA/Brad Riza

Publicado 24/03/2024 17:48

Os brasileiros vão poder assistir a um eclipse lunar penumbral na madrugada desta segunda-feira, 25. Para acompanhá-lo, basta olhar para o céu. O fenômeno terá início às 1h53 da madrugada (horário de Brasília), com ponto máximo às 4h12. O eclipse será visível em todo o País.

O eclipse vai começar após o nascimento da Lua cheia e será visível dependendo das condições climáticas. Será mais fácil observá-lo se o céu estiver limpo. A Lua vai passar pela penumbra da Terra - por isso, o nome de eclipse lunar penumbral. Em algumas regiões, como São Paulo, uma pequena fatia da Lua vai escapar da penumbra terrestre.

Os eclipses da Lua podem ser vistos com segurança a olho nu, sem necessidade de equipamento especial. Essa modalidade, no entanto, não é tão impactante como eclipses totais. A Lua parecerá um pouco mais escura do que o normal, mas não será parcial ou completamente coberta pela sombra da Terra.

"Os eclipses lunares ocorrem na fase de lua cheia. Quando a Terra está posicionada precisamente entre a Lua e o Sol, a sombra da Terra incide sobre a superfície da Lua, escurecendo-a e, por vezes, tornando a superfície lunar num vermelho impressionante ao longo de algumas horas", diz publicação oficial da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) sobre o fenômeno.

Se não for possível acordar de madrugada, os brasileiros terão outra oportunidade de ver um eclipse lunar parcial entre 17 e 18 de setembro. Para março do ano que vem, está previsto um eclipse lunar total, quando a Lua fica totalmente avermelhada.

Tipos de eclipses lunares:

- Eclipse lunar penumbral: É o tipo mais sutil de eclipse lunar. Ocorre quando a Lua entra na sombra externa da Terra (penumbra). Ou seja, quando não se vê o disco de sombra da Terra sobre a Lua, mas sua luminosidade diminui um pouco porque o cone de sombra da Terra está próximo.

- Eclipse lunar parcial: Quando a sombra da Terra encobre parcialmente o disco da Lua, de acordo com o movimento do nosso planeta e do seu satélite natural ao redor do Sol. Ou seja, apenas uma parte da Lua é atingida pela sombra da Terra.

- Eclipse lunar total: Quando o disco da Lua é totalmente encoberto pela sombra da Terra. A parte mais escura da sombra da Terra - a umbra - cobre a Lua no meio do eclipse.

Eclipse lunar x eclipse solar:

- Eclipse lunar: A Terra está alinhada entre a Lua e o Sol.

- Eclipse solar: A Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra.