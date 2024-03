Flavio Dino, ex-ministro da Justial e atual membro do STF - Foto: Reprodução/STF

Flavio Dino, ex-ministro da Justial e atual membro do STFFoto: Reprodução/STF

Publicado 24/03/2024 12:27 | Atualizado 24/03/2024 12:29

Após a prisão preventiva de três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes , o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), escreveu em suas redes sociais na manhã deste domingo, 24, que hoje é um domingo de "celebração da fé e da justiça". Por ordem da Corte, a Polícia Federal deflagrou a Operação Murder Inc, que também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.Segundo apurou o Blog do Fausto Macedo, foram presos o deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Os três são suspeitos de serem os mandantes do crime. Quem autorizou a operação foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que assumiu recentemente o caso Marielle."Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça. Livro dos Salmos: "Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados." "Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano", escreveu Dino, nas redes sociais.