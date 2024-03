Câmara vai analisar situação de Chiquinho Brazão até a próxima terça-feira - Câmara dos Deputados

Publicado 24/03/2024 22:21

Parlamentares bolsonaristas afirmam que ainda não têm definição sobre como vão votar na sessão que deve decidir sobre a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados. O deputado é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, e foi preso neste domingo, 24.

A defesa de Chiquinho Brazão foi procurada neste domingo, mas não se manifestou. No último dia 20, em nota, ele se disse "surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime"

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem o prazo de 24 horas para comunicar oficialmente a prisão de Brazão à Câmara, e então a Casa deve analisar a situação em plenário na próxima sessão legislativa, que ocorre na terça-feira, 26.

A líder da minoria na Câmara, deputada Bia Kicis (PL-DF), disse que antes de decidir sobre o voto, a oposição ao governo Lula precisa analisar os "requisitos constitucionais". Ao Estadão, a deputada afirmou ainda que, para ela, "parece que ele não poderia ser preso".

A prisão preventiva foi adiantada para este domingo, segundo a PF, por indícios de que a família dos investigados planejava deixar o País nos próximos dias.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que ainda está analisando e "não formou convencimento" sobre o voto.

Já o deputado Junio Amaral (PL-MG) citou o caso do deputado Daniel Silveira, dizendo que naquela ocasião, que, segundo ele, "nem crime foi", o Congresso "abriu mão da Constituição para assinar uma prisão de parlamentar"e que, agora, no que qualifica como "um crime gravíssimo", votará para manter a prisão.

O ex-deputado, conhecido por quebrar a placa com o nome de Marielle, foi condenado por defender pautas golpistas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, em fevereiro de 2021, ele atacou e ofendeu ministros, falou em dar uma "surra" nos magistrados, defendeu o golpe militar de 1964 e o AI-5 (ato mais duro da ditadura).

Em post na rede social X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro disse que "a polícia parece ter dado passos importantes para solucionar a morte de Marielle Franco" e deseja que "a Justiça possa continuar com seu trabalho e que dê uma solução definitiva para o caso".

O irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que terá voto na Casa para decidir sobre a manutenção da prisão, usou a rede social para postar um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que o petista associa Bolsonaro a milicianos "responsáveis diretos por morte de Marielle".

Para que a Câmara confirme a prisão do deputado, é preciso o apoio da maioria absoluta dos parlamentares da Casa, ou seja, 257 votos. A votação é aberta, e a resolução com o que for decidido é promulgada na própria sessão.

Devido à urgência, um parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara sobre a prisão, e a manutenção decidida diretamente no plenário. A defesa do deputado fala por três vezes durante a análise - antes da leitura do parecer, após a leitura e depois da discussão. Cada manifestação da defesa dura 15 minutos.

A regra sobre os deputados decidirem sobre a prisão está prevista no artigo 53, inciso 2º da Constituição Federal, que diz que a partir da expedição do diploma, "os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa".