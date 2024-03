Cerca de 30 congressistas participaram, além das ministras - Divulgação

Publicado 26/03/2024 08:57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, receberam no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, 26, um grupo de ministras e congressistas aliadas. A única ministra que não participou foi Nísia Trindade (Saúde). Estavam presentes senadoras como Eliziane Gama (PSD-MA) e deputadas como Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Alice Portugal (PCdoB-BA). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou.



"Foi um convite feito pela primeira-dama. Um papo fraterno, amigo", disse a jornalistas a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, na porta do Palácio da Alvorada depois do compromisso.

Segundo ela, o caso Marielle Franco foi mencionado nas conversas, mas não discutido sistematicamente. "Eu disse que a Marielle foi a primeira vítima fatal da violência política de gênero", declarou a ministra.



"Fizemos uma discussão em relação à presença da mulher na política. E a Janja colocou que nós temos que lutar pela paridade", disse a deputada Benedita da Silva (PT-RJ). Segundo ela, Lula disse que as congressistas precisam convencer as organizações a aceitar pagar salários iguais para homens e mulheres que estão na mesma função.



Segundo a senadora Eliziane Gama, um dos tópicos da conversa foi "como se comunicar mais com a sociedade brasileira em relação à pauta de gênero". Lula indicou ser preciso fortalecer candidaturas femininas às prefeituras e câmaras municipais.



O encontro foi em formato de happy hour, semelhante ao adotado por Lula em conversas com deputados e senadores recentemente. Não houve jantar, mas aperitivos. Cerca de 30 congressistas participaram, além das ministras.