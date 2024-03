Cachorro invadiu escola e deixou crianças feridas - Reprodução: vídeo/ TV Anhanguera

Publicado 26/03/2024 10:45

Goiás - Um pit bull invadiu o refeitório de uma escola e deixou pelo menos três crianças, entre 9 e 10 anos, feridas, em Catalão, no sudeste de Goiás, nesta segunda-feira (25).

O caso aconteceu na Escola Municipal Cristina de Cássia Rodovalho, no Setor Santa Cruz. Imagens mostram quando o cachorro entra no local e se aproxima dos alunos, que tentam se proteger subindo nas mesas. No vídeo também é possível ver quando o animal morde um colchonete que uma criança segurava e arrasta pelo refeitório.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as crianças tiveram apenas arranhões, que foram causados pela pata do animal, que é filhote. Nenhum aluno chegou a ser mordido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi resgatado e levado ao batalhão dos bombeiros de Catalão, já que o dono não foi encontrado. Caso o dono do animal não seja localizado, o cachorro deve ser encaminhado para uma Organização não governamental (ONG) e disponibilizado para adoção.