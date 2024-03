Morador de cobertura é preso após cortar corda que segurava trabalhador - Reprodução Google Maps

Publicado 26/03/2024 15:42

Curitiba - O morador de uma cobertura, localizada no 27º andar, foi preso em flagrante depois de cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada do prédio. Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, foi detido em flagrante e a polícia apreendeu em sua casa uma faca, que teria sido utilizada no crime.

No momento da ocorrência, a vítima limpava no 6º andar do edifício e estava presa por uma corda amarrada no telhado. Segundo o Ministério Público do Paraná, a vítima foi salva por um dispositivo de segurança que impediu a queda. O caso aconteceu no bairro Água Verde, em Curitiba, em 14 de março, mas foi divulgado somente na última segunda-feira (24).

Após ser preso, Pelegrin permaneceu em silêncio e "sustentou não saber os motivos de ter sido conduzido à delegacia". O suspeito teve a prisão preventiva decretada e não tem previsão de ser solto. Ele foi denunciado por homicídio tentado.