O atendimento nas agências do INSS será retomado na segunda-feira, 1º de abrilINSS/Divulgação

Publicado 26/03/2024 12:02

As unidades de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas na sexta-feira, 29, devido ao feriado nacional da Paixão de Cristo. O atendimento será retomado na segunda-feira, 1º de abril. Para quem busca atendimento, existem alternativas remotas disponíveis.