Acidente entre veículo e a ambulância aconteceu na MA-206 - Reprodução: TV Mirante - Afiliada a TV Globo

Publicado 26/03/2024 11:13

Maranhão - Duas mulheres morreram e um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma ambulância, nesta segunda-feira (25), na MA-206 em Carutapera, no Maranhão.

De acordo com o coronel Renato Abrantes, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o carro de passeio colidiu de frente com a ambulância e as vítimas ficaram presas nas ferragens.

As duas mulheres, que morreram no local do acidente, foram identificadas como Deuzimar Ribeiro, que estava acompanhando o filho na ambulância, e Cenira Maia de Souza, ocupante do outro veículo. O motorista da ambulância sofreu várias fraturas e está internado em estado grave no Hospital de Carutapera, no interior do estado.