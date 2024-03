Chinês resgatado à deriva no mar foge de hospital - Reprodução

Chinês resgatado à deriva no mar foge de hospitalReprodução

Publicado 26/03/2024 18:05

O cidadão chinês, que foi resgatado no último sábado (23) após ser encontrado à deriva no mar, em Santos, no litoral paulista, fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A polícia chegou a fazer buscas nesta terça-feira (26) na Baixada Santista, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. A identidade dele também é desconhecida.

Segundo a Pró-Saúde, organização responsável pela administração da UPA Zona Leste, o chinês recebeu o primeiro atendimento na sala de emergência após ser levado ao local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois de ter os sinais vitais verificados e ter sido constatado que estavam normais, ele foi orientado a aguardar na recepção da unidade pelo atendimento clínico em consultório. Entretanto, em seguida, ele foi embora sem passar na consulta com o médico.

O chinês foi avistado na água, no último sábado (23), por funcionários do Porto de Santos, nas proximidades do Terminal de Contêiner (Tecon). De acordo com testemunhas, ele parecia estar morto. “Na hora que avistamos a vítima, parecia cena de filme. Ele estava branco, nariz cheio de secreção, parecia que já estava morto. Notamos que ele não estava morto pelo motivo de nosso barco encostar nele, ele dar o último suspiro e ir afundando”, relatou o funcionário do porto Leonardo Fama, ao G1.