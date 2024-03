Homem chegou a colocar mulher em geladeira para que o casal pudesse sobreviver - Reprodução

Publicado 27/03/2024 10:08 | Atualizado 27/03/2024 10:37

Espírito Santo - Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, sobreviveu às fortes chuvas que causaram destruição no Espírito Santo depois de ficar em uma geladeira junto de seu marido, Rulian Dias Amaral, de 20 anos. A jovem, que mora em Mimoso do Sul, no sul do estado, está grávida de oito meses de Maria Cecília.



Quando a chuva começou, na noite da última sexta-feira (22), Rulian correu para a casa de um vizinho que está acamado e conseguiu salvá-lo, deixando-o em uma laje de outra residência.

"Eu só sabia chorar e gritar para o meu marido voltar para dentro de casa, pois a água estava subindo muito rápido. As coisas estavam tombando. Eu gritava por socorro", contou Elivandra a um repórter da TV Tribuna, afiliada do SBT no Espírito Santo.

Ao retornar para casa, a água já batia no peito de Rulian. Ele, que é pedreiro, teve a ideia de colocar a sua mulher em uma geladeira. "Foi a hora que ele tirou tudo da geladeira e me colocou dentro para me tirar de casa", disse ela.

Segundo Elivanda, Rulian empurrava a geladeira enquanto nadava ao lado. "Eu estava chorando, desesperada. O meu esposo foi nadando, empurrando a geladeira e segurando a mão. Eu fiquei com medo da geladeira virar", relatou.

Questionado pelo mesmo repórter, Rulian explicou a ação. "A geladeira era a única coisa que boiava dentro de casa, nada mais".

Depois de cerca de dois quilômetros, a jovem caiu da geladeira. Os dois conseguiram nadar em meio à correnteza e encontrar uma laje para sair da água. Após seis horas no local, um grupo que passava de barco conseguiu resgatá-los.

Elivanda acredita que sua fé foi responsável pela sobrevivência do casal. "Foi Deus. Minha barriga pesava, a correnteza estava muito forte, mas eu só pedia a Deus para a gente sobreviver e hoje estamos aqui. Foi um milagre, eu não canso de repetir".