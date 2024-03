Mayk Gustavo Ribeiro da Silva sofreu uma tentativa de homicídio - Reprodução

Mayk Gustavo Ribeiro da Silva sofreu uma tentativa de homicídioReprodução

Publicado 28/03/2024 12:27

Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, o trabalhador que sofreu uma tentativa de homicídio enquanto limpava a facha de um prédio em Curitiba, disse, nesta quinta-feira (28), que não conseguiu entender o motivo do ataque sofrido.

Na ocasião, o morador Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, cortou uma das cordas de sustentação de Mayk. "Fiquei sem reação nenhuma. Não entendi o porquê ele fez isso", disse no programa Encontro, da TV Globo.

Ele contou que sobreviveu por pouco, graças a um treinamento que ele recebeu da empresa. Quando conseguiu descer, de uma altura de 18 metros, seu supervisor foi quem o informou sobre o que havia acontecido.

"No momento ali que a minha corda afrouxou eu fiquei desesperado, né? Não é uma coisa normal, é fora do normal. Foi muito rápido, mas como a empresa passa um treinamento pra gente, eu fiz um desvio de corda, fiquei preso pela linha de vida, pelo trava-quedas, me mudei para a corda do trava-quedas e continuei minha descida. Quando cheguei embaixo, meu supervisor me avisou que o morador da cobertura tinha cortado a minha corda", detalhou.

Relembre

O morador de uma cobertura, localizada no 27º andar, foi preso em flagrante depois de cortar a corda que segurava Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, trabalhador que limpava a fachada do prédio. Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, foi detido em flagrante e a polícia apreendeu em sua casa uma faca, que teria sido utilizada no crime.

No momento da ocorrência, a vítima limpava no 6º andar do edifício e estava presa por uma corda amarrada no telhado. Segundo o Ministério Público do Paraná, a vítima foi salva por um dispositivo de segurança que impediu a queda. O caso aconteceu no bairro Água Verde, em Curitiba, em 14 de março, mas foi divulgado somente na última segunda-feira (24).

Após ser preso, Pelegrin permaneceu em silêncio e "sustentou não saber os motivos de ter sido conduzido à delegacia". O suspeito teve a prisão preventiva decretada e não tem previsão de ser solto. Ele foi denunciado por homicídio tentado.