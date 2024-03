Incêndio de grande proporção atinge prédio em construção no Recife - Reprodução

Publicado 29/03/2024 16:43 | Atualizado 29/03/2024 16:45

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o que causou o incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio em construção no Recife, na noite da última quinta-feira (28). Imagens do incêndio viralizaram nas redes sociais e assustaram moradores da capital pernambucana.

O edifício, que tem previsão de 33 pavimentos e 90 metros de altura, fica no bairro da Torre. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e, ao todo, 50 militares participaram da ação, com apoio de 13 viaturas. No final da noite, as chamas estavam controladas.

Em nota, a construtora Carrilho, responsável pelo empreendimento, informou que está em contato com as autoridades para encontrar o motivo do incidente. A empresa destacou que a obra possui seguro e nenhum cliente da empresa será prejudicado. "Durante o final de semana, visitas técnicas serão realizadas na obra para uma melhor avaliação da situação", informou.

*Com informações da Agência Brasil