Cratera se abre em calçada e médico é 'engolido' - Reprodução

Cratera se abre em calçada e médico é 'engolido' Reprodução

Publicado 01/04/2024 21:27

Um homem foi "engolido" por uma cratera após a calçada ceder. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. A vítima, um homem que estava vestido de azul com uma sacola, passava em frente a um terreno com placas de proibido estacionar, quando o buraco se abriu. Em seguida, parte do muro cai em cima do buraco onde a vítima estava.

O homem foi socorrido e levado para um hospital particular. Segundo a Prefeitura, a vítima é um médico, mas o nome, idade e estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda segundo o órgão, equipes da Defesa Civil foram até o local e isolaram a área.