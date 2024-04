Luis Cláudio Lula da Silva - Reprodução

Luis Cláudio Lula da SilvaReprodução

Publicado 02/04/2024 16:44

Filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, está sendo acusado de cometer agressões frequentes pela médica com quem teve um relacionamento de aproximadamente dois anos. A vítima registrou um boletim de ocorrência eletrônico contra Luís Cláudio nesta terça-feira (2) na Delegacia da Mulher em São Paulo. Em sequência, ela prestou depoimento por videoconferência, na qual foi confirmada a identidade da médica.

Segundo o portal Metrópoles, a mulher de 29 anos afirmou que as agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral. Ela disse que o filho de Lula deu "uma cotovelada na barriga" dela durante uma das discussões no final de janeiro deste ano, quando ele se recusou a entregar o celular da companheira.



Segundo ela, os casos de violência se intensificaram ao longo do tempo, colocando em risco sua integridade física e mental. À polícia, ela relatou que já foi afastada do trabalho por um mês "devido ao trauma causado pelas agressões" e "hospitalizada com crises de ansiedade". Disse também que recebe ameaças e ofensas constantes de Luís Cláudio, sendo chamada de "doente mental", "vagabunda" e "louca".



A vítima afirma ainda que tem sido "manipulada" e "ameaçada" para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do ex-presidente e que "possui influência para se safar das acusações".