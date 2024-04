Meta controla Facebook, Instagram e WhatsApp - AFP

Meta controla Facebook, Instagram e WhatsAppAFP

Publicado 03/04/2024 16:20

O Whatsapp apresentou instabilidade nesta quarta-feira, 03. De acordo com o site Downdetector, os registros de problemas começaram por volta das 15 h (de Brasília). No X, antigo Twitter, os usuários relataram a impossibilidade de enviar e receber mensagens pelo aplicativo. O Instagram e o Facebook, outras redes sociais da Meta, também ficaram instáveis.

Na segunda-feira, 1º, o Instagram já tinha apresentado falhas, com usuários relatando dificuldades para fazer comentários em publicações. Nesta quarta, as queixas no Downdetector tiveram um pico de 7.116 notificações.

No WhatsApp Web, usuários relatam que a mensagem "Serviço indisponível, estamos com dificuldade para conectar o WhatsApp, tente novamente em alguns minutos" foi exibida.

Usuários compartilharam memes sobre a falha, e o assunto ficou nos Trending Topics.

eu reiniciando o modem 10x antes de descobrir que o WhatsApp caiu: pic.twitter.com/3olEIty1c4 — Filipeprincer (@filipeprincerr) April 3, 2024

Outro usuário brincou dizendo que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, pode ter tropeçado nos fios.