Márcio Santos foi indiciado pela Polícia Civil de São PauloReprodução

Publicado 06/04/2024 13:47 | Atualizado 06/04/2024 14:29

Após uma denúncia de assédio sexual, o diretor da Record, Márcio Santos, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo. As alegações remontam a 2022, mas só vieram à luz em novembro de 2023, quando o jornalista Elian Matte levou o caso à polícia, resultando no afastamento de Santos de suas funções na emissora e na Igreja Universal do Reino de Deus.



A investigação foi encaminhada ao Ministério Público paulista no final de fevereiro, onde aguarda a distribuição das evidências e depoimentos nos próximos 30 dias. Até o momento, nenhum promotor foi escalado para avaliar se o caso será aceito como denúncia formal.