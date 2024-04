Ex-presidente depôs sobre o caso na sede da Polícia Federal - afp

Publicado 08/04/2024 13:27 | Atualizado 08/04/2024 13:43

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou nesta segunda-feira (8) da multa que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou a ele pelo caso de importunação a uma baleia jubarte em junho 2023 . O ex-presidente classificou a punição como uma "perseguição sem fim".A penalidade de R$ 2.500, registrada no início do mês, descreve a infração de "molestar de forma intencional espécime de cetáceo em águas jurisdicionais brasileiras". A situação ocorreu em um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em que Bolsonaro se aproximou do animal com o motor ligado.Em março, a Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito, que começou em novembro do ano passado, e não indiciou o ex-presidente . Cabe agora ao Ministério Público Federal (MPF) decidir se vê ou não elementos para oferecer denúncia. O órgão também pode pedir diligências complementares.O Ibama, que também investigou o caso, pode aplicar as multas necessárias em casos de danos ambientais, independentemente do resultado do inquérito da PF. A apuração ocorreu a partir da análise preliminar do Ministério Público Federal, que passou a acompanhar o inquérito a pedido do órgão ambiental.Na publicação na rede social, Bolsonaro criticou a atuação do Ibama mesmo após a PF concluir que ele não teve a intenção de importunar a baleia. "A PF concluiu que eu não molestei a baleia, mas o Ibama me dá 20 dias para se defender", escreveu o ex-presidente.