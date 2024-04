Bombinhas (SC) teve incidente com a farra do boi - Divulgação

Bombinhas (SC) teve incidente com a farra do boiDivulgação

Publicado 08/04/2024 16:54

Vídeos de uma cena de tumulto envolvendo um boi viralizaram após uma farra do boi na pacata cidade de Bombinhas, no Norte de Santa Catarina, ocorrida no último final de semana. O animal foi libertado nas ruas próximas à Praia de Bombas, resultando em ataques e ferindo três pessoas.

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada e encontrou o animal vagando pelas ruas. Testemunhas revelaram que algumas pessoas provocaram o animal, tentando fazer com que atacasse os policiais, o que gerou confrontos. Os agentes tiveram que utilizar armas não letais para conter os provocadores.

Três pessoas ficaram feridas pelo bovino e foram atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local. Até o momento, os responsáveis por soltar o animal e promover a farra não foram identificados e as investigações estão em andamento.