Publicado 09/04/2024 06:00

Minas Gerais - As autoridades já iniciaram os trabalhos em um edifício de 16 andares que foi evacuado nesta segunda-feira (8) na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Moradores do bairro Cândida Câmara relataram ter ouvido um estrondo seguido de um tremor no edifício Roma.

Logo depois, foram verificados danos na fachada da construção, embora a construtora tenha certeza de que não há risco de desabamento.

Parte do acabamento da fachada desmoronou, expondo os tijolos e parte da estrutura metálica do edifício. O Corpo de Bombeiros verificou que mais de um pilar está comprometido, com ferragem exposta e sinais de ruptura em algumas barras.