Polêmica envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes acontece desde o último sábado (6)Reprodução/X

Elon Musk, proprietário da plataforma X, voltou a criticar Alexandre de Moraes na noite desta segunda-feira (8). O magnata acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de "censura" na rede social e de ser um "ditador".



A polêmica veio à tona no sábado (6), quando Musk iniciou uma série de ataques contra o ministro do STF, que combateu com suas decisões a desinformação na internet.

Desta vez, Musk fez uma série de publicações criticando a conduta do magistrado. "Como foi que Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira", dizia uma publicação.

"A lei vale para todos, incluindo para Alexandre. Ele deveria estar sendo julgado por seus crimes", escreveu na mesma noite.

Mais cedo o sul-africano havia publicado que apoia o povo brasileiro independente da preferência política e questionou se Moraes fazia mesmo.

Ameaça e multa



