Proposta é de autoria do deputado Kim Kataguiri - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Proposta é de autoria do deputado Kim KataguiriMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 10/04/2024 08:22

A Câmara aprovou na terça-feira (9), o projeto de lei que cria o marco legal dos jogos eletrônicos, com a manutenção das alterações feitas pelo Senado. O texto vai agora para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O projeto de lei é uma demanda dos desenvolvedores de jogos eletrônicos para garantir mais segurança jurídica para investimentos no setor.

Alguns dos benefícios incluídos na lei já estavam em decretos, por exemplo, o que causava receio justamente por poderem acabar a qualquer momento por decisão do Poder Executivo.

A proposta é de autoria do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e foi relatada na Câmara pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC). No Senado, a relatoria ficou com a senadora Leila Barros (PDT-DF). O projeto inclui o setor na Lei Paulo Gustavo e na Lei Rouanet.