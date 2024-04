Parte do teto do Tacaruna Shopping desabou - Reprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 16:26

Recife - Uma parte do teto da praça de alimentação do Tacaruna Shopping, localizado no bairro Santo Amaro, Recife, caiu na noite desta terça-feira. Imagens mostradas nas redes sociais mostram que ele desabou em mesas vazias. Pessoas que passavam verificavam se alguém estava ferido. Segundo a assessoria do estabelecimento, duas pessoas que passavam no momento ficaram feridas e foram atendidas, mas ninguém ficou debaixo dos escombros.

O teto da praça de alimentação do Shopping Tacaruna em Recife/Olinda desabou, há pessoas feridas no local. pic.twitter.com/DbPAACMqrh — Claudio sem acento (@claudiopedrosa8) April 10, 2024

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma chamada para comparecimento ao local, no entanto não foi necessário intervir na situação pois os funcionários do shopping conseguiram controlar a ocorrência.



O desabamento do teto no Shopping Tacaruna não é inédito. Já em maio de 2017 ocorreu um incidente semelhante na praça de alimentação, que foi interditado pela administração como precaução. Naquele momento, a equipe responsável anunciou uma investigação para descobrir o motivo da queda.

Veja a nota da assessoria:



"Na noite desta terça-feira, uma parte do teto da Praça Olinda caiu. Duas pessoas que estavam próximas ao local já foram atendidas e passam bem. Não confere a informação de que clientes ficaram sob os escombros. A área afetada foi isolada".