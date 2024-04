Câmara dos Deputados votou por manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão - Lula Marques/Agência Brasil

Câmara dos Deputados votou por manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho BrazãoLula Marques/Agência Brasil

Publicado 10/04/2024 20:13

Brasília - A Câmara dos Deputados votou por manter a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso no dia 24 de março pela Polícia Federal. Foram 277 votos a favor, 129 votos contrários e 28 abstenções. Para manter a prisão do parlamentar, eram necessários 257 votos.

O deputado foi detido por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito, sob acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A decisão foi seguida pela 1ª Turma do STF.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Deputados votou pela manutenção da prisão preventiva do parlamentar. O placar foi de 39 votos a favor, 25 contrários e uma abstenção. A posição foi seguida pelo plenário.



* Com informações da Agência Câmara de Notícias