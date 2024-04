Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF - Agência Brasil

Publicado 14/04/2024 20:42

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou neste domingo, 14, o que chamou de "modelo de negócio" que se vale do engajamento motivado "por ódio, desinformação deliberada e teorias conspiratórias". O ministro condenou o funcionamento das redes sociais ao ser questionado sobre o embate entre o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Para Barroso, este é um "não assunto" e a questão está "encerrada".

"Esses ataques muitas vezes se escondem na liberdade de expressão, quando na verdade estamos falando de um modelo de negócio que vive do engajamento mais motivado por ódio, mentiras, ataques às instituições do que pelo uso racional e moderado", disse Barroso, em agenda pública em Belo Horizonte (MG), onde está acompanhando a primeira edição do Exame Nacional da Magistratura, prova apelidada de "Enem dos Juízes".

'Não assunto', diz Barroso sobre embate entre Musk e STF

"Acabam estimulando o ódio e ataques às instituições, em nome da liberdade de expressão, quando o que estão fazendo é ganhar dinheiro", criticou o presidente do STF, aludindo ao embate entre Musk e Moraes.

Segundo Barroso, a discussão entre o empresário e o ministro é um assunto "encerrado".

"Esse assunto envolvendo o empresário de uma plataforma digital e a justiça brasileira eu considero encerrado. O Brasil tem Constituição, leis e ordens judiciais", disse o presidente do Supremo.

Durante o embate com Moraes, Musk ameaçou não cumprir medidas judiciais para a remoção de conteúdo na rede, ato ao qual o empresário se referiu como "censura". Na segunda-feira, 8, Barroso disse que "faria prevalecer" no País o cumprimento de determinações da Justiça.

Neste domingo, o ministro voltou a frisar que a questão foi superada. "Se forem observadas (as medidas judiciais), ficará tudo bem. "Se não forem observados, terão as consequências previstas na legislação. Portanto, esse passou a ser um 'não assunto'", disse Barroso.