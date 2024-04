Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira - Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 15/04/2024 20:54

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o Brasil passa por um momento de "grandes mobilizações" ao ser questionado sobre as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ele deu a declaração nesta segunda no Palácio do Planalto, depois de lançamento de medidas do governo voltadas à reforma agrária.

Teixeira foi perguntado se o lançamento das ações em abril, mês com pico de invasões de terra, foi uma forma de tentar baixar a temperatura com o movimento. Há invasões do MST em 24 áreas em 11 Estados.

"Temos que celebrar esse momento que é um momento que temos no Brasil de grandes mobilizações e entregar esse processo todo. Esse processo é para mostrar para a sociedade brasileira que queremos assentar famílias", declarou o ministro.

"O mês de abril coincide com dois aspectos, com o término do trabalho da elaboração das medidas e sua revisão e a celebração de um mês para a reforma agrária", disse Paulo Teixeira.