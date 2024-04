Internet: 57% dos brasileiros acessam redes de má qualidade, diz estudo - Pablo Le Roy/MCom

Internet: 57% dos brasileiros acessam redes de má qualidade, diz estudoPablo Le Roy/MCom

Publicado 16/04/2024 22:10

São Paulo - Um novo estudo sobre conectividade no Brasil revelou que cerca de 57% dos brasileiros que têm acesso a uma rede usam internet de baixa qualidade. A pesquisa, divulgada ontem, foi realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

De acordo com o estudo, chamado "Conectividade Significativa: propostas para medição e o retrato da população no Brasil", embora 84% da população tenha internet em casa ou em algum dispositivo móvel e acesse a web pelo menos uma vez ao dia, uma pequena parcela dispõe de internet considerada satisfatória - que atenda a critérios como velocidade similar à do 4G, dispositivo inteligente e conexão estável.

O estudo considerou uma escala de 0 a 9: quanto maior o número, melhor a qualidade da conexão. Nessa relação, cerca de 57% da população se encontra na faixa mais baixa da pesquisa, com pior qualidade de rede. Aproximadamente 20% estão na faixa intermediária e apenas 22% se encontram na parcela considerada adequada.

"A complexidade do cenário atual, marcado por rápidos avanços tecnológicos, tem exigido um alargamento da compreensão sobre inclusão digital. Considerar o nível de conectividade de um país pela quantidade de usuários de internet entre seus habitantes não é mais suficiente. Os debates mais recentes no Brasil e no exterior enfatizam a necessidade de pensar na conectividade de maneira abrangente", destaca Alexandre Barbosa, gerente do Cetic br/NIC.br.

Regiões

No Sudeste, 31% das pessoas têm acesso a conexões consideradas satisfatórias, enquanto no Nordeste o índice é de apenas 10%. O Sul do País fica com 27% da população nessa faixa, enquanto no Norte apenas 11% acessam uma rede estável.