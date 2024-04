Equipem atuam no local do acidente - Reprodução: redes sociais

Publicado 17/04/2024 10:42 | Atualizado 17/04/2024 13:10

Minas Gerais - Pelo menos sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um ônibus capotar na madrugada desta quarta-feira, 17, na rodovia MGC 120, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros feridos foram levados para o hospital da cidade de São João Evangelista. Entre eles, cinco estavam presos às ferragens. O número de vítimas está sendo contabilizado.

O ônibus, que faz a linha de Belo Horizonte a Minas Novas transportava 24 passageiros e caiu de uma ribanceira. O coletivo capotou próximo a um local conhecido como Curva do Bambuzeiro.

O motorista do veículo, de 46 anos, foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, ele disse que no momento do acidente, alguns cachorros atravessaram na frente do ônibus. Quando tentou desviar, perdeu o controle e o veículo capotou.

A Polícia Civil e o Samu também foram acionados. No momento, equipes do Corpo de Bombeiros de São João Evangelista e de Guanhães estão no local aguardando a perícia para dar continuidade aos trabalhos.