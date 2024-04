PF prende quadrilha de traficantes que usava mergulhadores no RS - Divulgação PF

Publicado 17/04/2024 22:49 | Atualizado 17/04/2024 22:51

São Paulo - A Polícia Federal do Rio Grande do Sul desarticulou ontem uma quadrilha que atuava no tráfico de cocaína para a Europa. A organização utilizava um método conhecido como "parasita", no qual a droga é escondida por mergulhadores em compartimentos submersos de cargueiros que partiam do Porto de Rio Grande.

Organizações criminosas têm apostado nesse tipo de estratégia para driblar a fiscalização. Como mostrou o Estadão, só no ano passado, mergulhadores da Marinha apreenderam 1,68 tonelada de cocaína em cascos de navios em ações realizadas no Porto de Santos, em São Paulo.

Policiais federais cumpriram ontem 26 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná e 12 de prisão preventiva. Até a noite de ontem, dez pessoas haviam sido presas, sendo nove delas no Brasil e uma na Alemanha Dois suspeitos continuam foragidos.

Prisão na Alemanha

"É importante lembrar que uma dessas ordens judiciais foi cumprida com o apoio da Interpol, Aeropol e da polícia alemã, que prendeu na manhã desta terça-feira um indivíduo que seria um dos líderes dessa organização criminosa. O suspeito residia na Alemanha e foi detido na cidade portuária de Bremerhaven", disse o delegado Matheus Vivacqua Cechet.

Segundo ele, a quadrilha era investigada havia dois anos. "Identificamos que os membros dessa organização, tanto no Porto de Rio Grande quanto no de Paranaguá (no Paraná), utilizavam mergulhadores para inserir drogas nos cascos dos navios", contou "No fim de 2023, conseguimos identificar que a quadrilha conseguiu contaminar um navio em Rio Grande. Esse navio tinha como destino a Espanha, no porto de Las Palmas. Fizemos contato com as autoridades policiais de lá e apreenderam 198 kg de cocaína que partiram daqui", afirmou o delegado.

Na ação policial, a PF apreendeu documentos, além de embarcações, veículos e diversos celulares. Outras três pessoas foram presas em flagrante com armas sem registro. Um laboratório clandestino, onde a droga era preparada para venda e envio à Europa, foi descoberto e interditado.