Vítima usa próprio carro para deter os suspeitos que tinham acabado de praticar roubo - Reprodução / Google Street View

Vítima usa próprio carro para deter os suspeitos que tinham acabado de praticar rouboReprodução / Google Street View

Publicado 18/04/2024 17:53

Um roubo a um motorista em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 17, terminou com uma perseguição de carros e uma colisão na zona oeste da capital. Dois suspeitos foram presos em flagrante, e o caso foi registrado no 78.º Distrito Policial, nos Jardins.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, dois homens armados, de 39 e 38 anos, assaltaram um motorista na Alameda Itu (Cerqueira César), região central da capital, e levaram celular, carteira e uma corrente da vítima.

Para fugir, a dupla de criminosos teria usado um Renault Clio, que estava sendo conduzido por um terceiro homem suspeito.

A vítima, em um Ford Fusion, usou o próprio carro para perseguir os assaltantes e provocou a colisão dos veículos no cruzamento da Alameda Santos com a Alameda Campinas, no bairro dos Jardins. O Clio onde estavam os suspeitos chegou a se chocar com uma árvore e a ficar sobre a calçada.

Um policial à paisana flagrou a cena e, de acordo com a SSP-SP, percebeu que se tratava de um assalto e realizou a apreensão dos dois suspeitos. Um deles ficou preso nas ferragens do carro e foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros, também acionado na ocorrência.

O motorista que dirigia o Clio usado na fuga conseguiu fugir. Um dos suspeitos foi levado ao Pronto Socorro Vergueiro, e o outro (que ficou preso nas ferragens) à Santa Casa. Após os atendimentos, eles foram levados para a delegacia.

Os pertences roubados foram entregues à vítima, que reconheceu os dois homens que haviam praticado o roubo. A dupla tinha antecedentes criminais e, com ela, foi apreendida uma pistola calibre 38 com a numeração suprimida, segundo o registro do boletim de ocorrência.

"Ambos foram reconhecidos pela vítima e autuados em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo no 78° DP (Jardins)", afirmou a Secretaria de Segurança Pública, em nota.