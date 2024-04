Prédios em Khan Yunis, na Palestina, danificados após bombardeio - MAHMUD HAMS / AFP

Publicado 18/04/2024 19:22

A Autoridade Palestina criticou, nesta quinta-feira (18), o veto dos Estados Unidos à adesão dos palestinos na ONU como um Estado de pleno direito, considerando que é uma "agressão flagrante" que empurra o Oriente Médio para a "beira do abismo".



"Esta política americana agressiva para a Palestina, seu povo e seus direitos legítimos representa uma agressão flagrante ao direito internacional e uma incitação para que continue a guerra genocida contra nosso povo [...] que levam à região ainda mais para a beira do abismo", declarou o gabinete do presidente Mahmoud Abbas em comunicado.

O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava à Assembleia-Geral "que o Estado da Palestina seja admitido como membro das Nações Unidas", obteve 12 votos a favor, um contrário e duas abstenções.