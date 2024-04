Acidente com caminhões mata duas pessoas na BR-020, em Posse, Goiás - Divulgação/Corpo de Bombeiros

20/04/2024

Duas pessoas perderam a vida em uma colisão entre dois caminhões no início da manhã deste sábado (20), próximo a Alvorada do Norte, na região Nordeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR-020, entre Alvorada do Norte e a cidade de Rosário, na Bahia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um caminhão-cegonha e um caminhão-tanque de cimento. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A rodovia está interditada nos dois sentidos até aproximadamente as 13h30 deste sábado. A PRF está no local e aconselha os motoristas a procurarem rotas alternativas. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.