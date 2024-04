Quadro popularmente conhecido como 'Tiradentes Esquartejado', de Pedro Américo - Reprodução/TV Integração

Publicado 21/04/2024 13:20

O feriado de 21 de abril, que neste ano caiu no domingo, marca a morte do símbolo da Inconfidência Mineira: Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, considerado um 'herói', foi assassinado nesta data em 1792.



De acordo com informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Tiradentes foi um dos líderes do movimento da Inconfidência Mineira, uma revolta de caráter separatista que buscava o fim da colonização portuguesa no Brasil.

Na manhã de 21 de abril de 1792, Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública. Ele teve os membros espalhados pela da região, como forma de desencorajar futuras rebeliões contra o regime colonial.



Para além do papel de mártir, Tiradentes era descrito como tagarela, namorador, teimoso, corajoso, apaixonado por livros e defensor do conhecimento. Era um homem comum, que talvez tenha enfrentado dificuldades pessoais, incluindo a possibilidade de ter sido traído pela mulher.



Além de ser conhecido como dentista, originando seu apelido "tira dentes", Tiradentes também exerceu outras profissões, como minerador, comerciante e alferes. No entanto, há poucos relatos sobre sua aparência física na época.