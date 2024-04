Cachorro Joca - Reprodução / Instagram

Publicado 23/04/2024 18:26 | Atualizado 23/04/2024 22:46

Um cachorro da raça golden retrivier morreu, nesta segunda-feira (22), após ser enviado para o estado errado em um voo da Gol. A Gollog, serviço de transportes da companhia aérea, era responsável pelo trajeto do Aeroporto Internacional de Guarulhos até Sinop, no Mato Grosso, onde seu tutor o aguardava, mas o animal foi enviado para Fortaleza. Depois do erro, o cão foi enviado novamente àquele aeroporto e encontrado morto pelo tutor, João Fantazzini.

Conforme o atestado de óbito, Joca faleceu após uma parada cardiorrespiratória. O cachorro permaneceu aproximadamente 10 horas no transporte antes de morrer no aeroporto.

João fez uma postagem nas redes sociais afirmando que o cachorro foi assassinado e que o caso "não ficará impune". "Meu amor foi assassinado, minha melhor escolha, amor da minha vida. Você era tão jovem. Lembro-me do dia em que te peguei e nossa conexão foi momentânea!", escreveu.





"A GOL se solidariza com o sofrimento do tutor do Joca e de sua família. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente pela perda do seu animal de estimação. O cão deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo G3 1480 do dia 22/04/2024, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).



Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o seu animal de estimação.



A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o cão e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo G3 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do animal sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do cão.



A Companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time."



Suspensão e restrição de serviços



A Gol anunciou ainda a suspensão por 30 dias so serviço de transporte de cães e gatos pela GOLLOG Animais e do produto Dog&Cat + Espaço, para viagens realizadas no porão da aeronave. O serviço Dog&Cat Cabine, para clientes que levam seus pets na cabine do avião, não sofrerá nenhuma alteração.



Quem contratou o serviço com restrição poderá optar por restituição total do valor, inclusive da passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05 até 31/12 deste ano.



Quem está no destino e contratou algum dos serviços restritos para a volta pode ser atendido, se desejar.



*Reportagem do estagiário Francisco Procópio, sob supervisão de Thiago Antunes