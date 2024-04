Proibição do Google entra em vigor em maio - Fernando Frazão/Agência Brasil

Proibição do Google entra em vigor em maio Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 24/04/2024 14:33

O Google vai proibir, a partir de maio, o impulsionamento de conteúdos políticos em todas as suas plataformas. A big tech vai atualizar a política que vigora atualmente no Google Ads, que é a interface de compra e venda de anúncios. A mudança foi promovida para atender as exigências de uma resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro.

As alterações vetam o impulsionamento de qualquer tipo de anúncio que fale sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, propostas de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo eleitoral. A decisão do Google foi revelada pelo site Poder360 e confirmada pelo Estadão.

A big tech passou os últimos dois meses imersa em discussões internas para definir como iria cumprir as regras do TSE. Em nota, o Google afirma que a medida foi adotada para "não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país". "Temos o compromisso global de apoiar a integridade das eleições e continuaremos a dialogar com autoridades em relação a este assunto", diz o texto.

A resolução nº 23.732 do TSE determina que os provedores de propagandas pagas na internet deverão "manter repositório desses anúncios para acompanhamento, em tempo real, do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência"

O TSE também exige das empresas disponibilizem uma "ferramenta de consulta, acessível e de fácil manejo, que permita realizar busca avançada nos dados do repositório".

Os executivos do Google, segundou apurou a reportagem, avaliaram que não havia capacidade técnica para cumprir a exigência, tendo em vista a pluralidade dos conteúdos políticos que são anunciados todos os dias. Dessa forma, a decisão do grupo foi proibir qualquer tipo de anúncio.