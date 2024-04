Porco tentava se soltar de cordas em caçamba de caminhonete - Reprodução

Porco tentava se soltar de cordas em caçamba de caminhoneteReprodução

Publicado 25/04/2024 09:18

São Paulo - Um porco e um cabrito foram vistos sendo transportados de forma irregular na rodovia Raposo Tavares, no km 26, na altura do município de Cotia. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24), por volta das 14h.



Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra que os animais estavam presos por cordas na caçamba de uma caminhonete. A gravação mostra o porco se debatendo e conseguindo relaxar as cordas que o prendiam. Veja:

Porco e cabrito são transportados de forma ilegal na Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo.#Transporte #Perigo #ODia



Crédito: Reprodução. pic.twitter.com/UpIgwR26ZS — Jornal O Dia (@jornalodia) April 25, 2024 O DIA buscou contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, que esclareceu que não houve registro formal do ocorrido. buscou contato com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, que esclareceu que não houve registro formal do ocorrido.

Regras

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 173/23, que regulamenta o transporte terrestre de animais vivos no país. O texto estabelece que o veículo utilizado no transporte de animais vivos deverá:



- ser adaptado à espécie transportada, com altura e largura que permitam ao animal permanecer em pé durante a viagem, com a exceção das aves;

- ser resistente e compatível com o peso e o movimento dos animais transportados;

- permitir a circulação de ar em todo o seu interior;

- possuir piso antiderrapante para evitar escorregões e quedas dos animais;

- possibilitar meios de fornecimento de água para animais transportados, entre outros.