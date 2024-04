Bolsonarista Bruno Engler tem 31% em BH, e petista Rogério Correia, 16%, aponta Atlas - Luiz Santana/ALMG/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Publicado 25/04/2024 16:55

Pesquisa Atlas/CNN Brasil divulgada nesta quinta-feira, 25, aponta que a corrida eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte está polarizada. O deputado estadual Bruno Engler (PL), nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 31% das intenções de voto, seguido do deputado federal Rogério Correia (PT), com 16,4%.

Em seguida, cinco candidatos estão tecnicamente empatados na terceira colocação: a deputada federal Duda Salabert (PDT) tem 10%; Gabriel Azevedo (MDB), presidente da Câmara Municipal, aparece com 9%; o senador Carlos Viana (Podemos), 8,2%; o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), registrou 5%; e Mauro Tramonte (Republicanos), deputado estadual e apresentador de TV, surge com 4,7%.

A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) tem 3,8%, o ex-deputado João Leite (PSDB), 3,7%, e Luísa Barreto (Novo), secretária de Planejamento do governo de Romeu Zema, 1,6%. O ex-vice-governador Paulo Brant (PSB) pontuou com 0,2%. Não souberam responder 2,9%, enquanto brancos e nulos são 3,3%.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O instituto Atlas Intel entrevistou 1.267 moradores de Belo Horizonte entre os dias 18 e 23 de abril. O método utilizado foi o Recrutamento Digital Aleatório (RDA), por meio do qual os entrevistados respondem ao questionário enquanto navegam na internet. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo MG-04626/2024.

A pesquisa também testou um segundo cenário, sem as candidaturas de Viana, Tramonte e João Leite, todas à direita do espectro político. Neste caso, Engler alcança 36,9% das intenções de voto e Correia, 19,2%. Duda registra 14,6% e Azevedo oscila negativamente para 7%. Fuad tem 5,9%, Bella, 3,7%, Luísa, 3,2% e Brant, 1,5%. Os que não sabem responder são 4,3%, e brancos e nulos, 3,5%.

Ao lado de Nikolas Ferreira (PL), Engler é o político mais próximo de Bolsonaro em Minas Gerais. O ex-presidente já confirmou presença no lançamento da pré-candidatura no próximo dia 11 de maio e costuma dizer que tem um "candidato gordinho" na capital mineira.

Rogério Correia tem dois desafios: o primeiro é conseguir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarque de vez na sua candidatura. O chefe do Executivo federal tem evitado se posicionar sobre o tema porque o PSD do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer que o PT retire a candidatura e apoie a reeleição Fuad Noman.

O segundo é unificar a esquerda para conseguir fazer frente a Engler. Além da candidatura petista, PDT, PSB e PSOL mantém seus pré-candidatos.

À direita, o governador Romeu Zema (Novo) praticamente descartou a candidatura de Luísa Barreto nesta semana ao declarar que ela só encabeçará uma chapa se houver viabilidade eleitoral, o que as pesquisas indicam ser pouco provável neste momento. O governador acenou com a possibilidade dela ser vice em uma chapa de direita - neste caso, as opções são Engler, Viana, Tramonte e Leite.

Segundo turno

A pesquisa testou um único cenário de segundo turno, entre Engler e Correia. O bolsonarista vence o petista por 44,1% a 38% Os indecisos são 5,5%, e 12,3% declararam voto em branco ou nulo.

Bruno Engler x Rogério Correia

Bruno Engler: (PL): 44,1%

Rogério Correia (PT): 38%

Não sabem: 5,5%

Brancos e nulos: 12,3%