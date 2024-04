As substâncias foram encaminhadas para a perícia - Divulgação

Publicado 27/04/2024 14:16

Natal - A Polícia Federal apreendeu, na tarde da última quarta-feira (24), cerca de 103 gramas de haxixe e dez comprimidos de ecstasy no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE), na Zona Oeste de Natal, no Rio Grande do Norte. Ninguém foi preso.

A apreensão ocorreu em uma ação rotineira em parceria com a Área de Segurança dos Correios, com objetivo de combater o tráfico de drogas através do fluxo postal. A fiscalização contou com a utilização dos cães farejadores do canil da PF.

As substâncias foram encaminhadas para a perícia e a Polícia Federal vai instaurar inquérito para identificar envolvidos e apurar as circunstâncias do crime.