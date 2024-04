Policiais foram até a residência do autor do crime - Divulgação

Publicado 30/04/2024 12:15

Minas Gerais - Um homem de 63 anos foi preso, nesta segunda-feira (29), em uma plantação de aipim suspeito de matar um colega da mesma idade. O caso aconteceu em Jaíba, no norte de Minas Gerais.

A Polícia Militar foi acionada logo após o homicídio. Quando os militares chegaram ao local do crime, encontraram a vítima já morta e com cortes do rosto. Algumas testemunhas informaram a identidade do suspeito e onde ele morava. As informações são do jornal mineiro "O Tempo".

Os policias foram até a residência do idoso, uma fazenda de aipim, mas em primeiro não o encontraram. Logo depois o suspeito foi encontrado escondido em sua própria plantação. Aos policiais, o autor do crime teria confessado o assassinato e alegado que tudo aconteceu após ter recebido um tapa no rosto.

Ainda segundo a publicação, o suspeito e a vítima moravam na mesma residência, mas não ficou esclarecida qual era a exata relação entre os dois. O idoso foi encaminhado para uma delegacia de região.