Vergonha pode acontecer pelo medo de cometer errosFreepik

Publicado 01/05/2024 11:06

Dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador no Brasil. A data é celebrada desde 1924 e é um marco desde então. Com tantas mudanças e inovação do mercado corporativo, muitas habilidades passaram a fazer diferença no ambiente de trabalho, como ter no currículo o inglês. No entanto, a Save Me Teacher, plataforma que oferece cursos de inglês voltados para o trabalho, divulgou uma pesquisa que aponta que 40% dos profissionais têm dificuldade em aprender inglês por vergonha de cometer erros ao falarem o idioma.



A análise da plataforma também mostra que 38% dos trabalhadores que buscam por Business English já estudaram inglês por mais de cinco anos.

"Isso vem ao encontro do que eu sempre digo, que estudantes dos cursos 'tradicionais' de inglês não necessariamente saberão as expressões comuns do vocabulário para os negócios. Por isso, o foco tem que ser a maior remuneração por meio da habilidade de falar o inglês e se comunicar de forma clara e objetiva", comenta Carla D’Elia, fundadora da Save Me Teacher, especialista em Business English e LinkedIn Top Voice.



Outro dado que chama atenção é que 39,6% dos profissionais que querem o inglês para o trabalho possuem entre 35 e 44 anos, ou seja, millenials reconhecem a importância da atualização do aprendizado, inclusive no que tange o inglês, mesmo que já tenham grande experiência no mercado de trabalho. Isso, porque a tecnologia e o crescimento de multinacionais têm facilitado o contato com outros países.

A informação está atrelada ao fato de 78% dos entrevistados terem dito que já participaram de reuniões em inglês e 68% afirmam que trabalham em ambientes que contém profissionais que dominam a outra língua.



Quando o assunto é educação, mais de 47% dos estudantes de Business English contaram que possuem pós-graduação e grande parte das áreas de atuação estão ligadas à tecnologia, como programação, Supply Chain Planning, Engenharia de Software, TI e Ux Design.



"Eu sempre falo para meus alunos deixarem de buscar pela perfeição, pois isso pode atrapalhar o desenvolvimento no aprendizado. Temos a habilidade de sermos bilingues e aprender diversos idiomas. Por isso, querer falar como um nativo é desnecessário, já que possuímos nossos próprios sotaques e manias. Aprender Business English pode ser transformador para a carreira de muitos profissionais, pois dará confiança e segurança em todos os momentos do dia a dia. Ser um trabalhador no Brasil não é fácil, mas com alguns recursos é possível chegar mais longe", comenta Carla.



O mercado de trabalho pode ser muito volátil e ter habilidades que são consideradas essenciais ou um diferencial como o inglês, pode fazer toda diferença ao buscar por uma oportunidade. Os dados revelados pela plataforma destacam a demanda por skills linguísticas específicas, como o Business English. A Save Me Teacher conta com opções de cursos que ensinar inglês para o trabalho desde o básico e que podem ser fundamentais para o dia a dia.